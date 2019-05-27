Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.05.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:27

? 2019 sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB mülakatlarının 17 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adalyar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, ? GSB sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımında geri sayım başladı. İŞKUR aracılığıyla 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sözlü sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sözlü sınavların sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, 6-17 Mayıs'ta yapılan GSB mülakatlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuç tarihi belli oldu mu?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri