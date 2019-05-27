Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımında geri sayım başladı. İŞKUR aracılığıyla 6-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sözlü sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sözlü sınavların sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, 6-17 Mayıs'ta yapılan GSB mülakatlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.