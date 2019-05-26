Sağlık çalışanlarıyla geçtiğimiz günlerde iftar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık personellerine müjdeli haberi verdi. Erdoğan, bu yıl içerisinde 29 bin 689 personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte sürece ilişkin detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla geçtiğimiz günlerde iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde bu 29 bin 600 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Ancak bir önceki alım süreçlerine bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.