Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, özellikle son zamanlardaki iş atılımları ile elektronikten farklı sektörlere genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda ise Kariyer sitesi üzerinden bireylere farklı alanlarda da iş imkânı sunuyor. Kariyer sitesinde yayınlanan ilana göre ise büro personeli ve aktif satış danışmanı olarak bireyler kurumun farklı şubelerinde istihdam edilecektir. Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir Peki 2019 yılı PTT HGS ve PTTCELL büro memuru personel alım başvuru şartları nedir? PTT hangi kurumlarına alım yapıyor?