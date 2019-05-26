Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru tarihleri ilan edildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresi üzerinden duyuruldu. Deniz Kuvvetleri personel adayları 10 Hazirana kadar devam edecek olan süreçte müracaatlarını yapabilirler. Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. İşte 2019 yılı sözleşmeli er uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri? DKK MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır tüm detaylar haberimizde