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  • 26.05.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 15:50

2019 yılı alımı ? ?

Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru tarihleri ilan edildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları Personel Temin adresi üzerinden duyuruldu. Deniz Kuvvetleri personel adayları 10 Hazirana kadar devam edecek olan süreçte müracaatlarını yapabilirler. Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. İşte 2019 yılı alımı ? MSB tüm detaylar haberimizde

2019 yılı sözleşmeli er uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri? DKK MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı, askeri personel alımı, polis ve bekçi alımı ilanları geçtiğimiz haftalarda ardı ardına geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da 1640 sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri MSB personel temin sayfası üzerinden E-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Başkanlığı tarafından ilan edilmiş durumda. Başvurular 10 Haziran tarihine kadar devam edecek.

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