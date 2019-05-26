2019 yılı PTT HGS ve PTTCELL büro memuru personel alım başvuru şartları nedir? PTT hangi kurumlarına alım yapıyor? PTT HGS ve PTTCELL Büro Memuru Personel Alıyor.3 farklı kurum büro memuru alımı yapacağını duyurdu.Başvuru şartlarının neler olduğunu ve nereden başvuru yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Adaylar, İstanbul, Edirne ve Bursa illerinde istihdam edilecek olup farklı kadrolarda görev alacaktır. Büro elemanı ve aktif satış temsilcisi olarak görev yapacak olan adaylar PTT HGS Otoyol Acentesi ve PTTCELL kurumlarında istihdam edilecektir. PTT HGS Otoyol Acentesinde 1 kişi istihdam edilecek olup aday büro çalışanı olarak görev yapacaktır. PTTCELL'de ise 2 aday istihdam edilecek olup Aktif Satış Temsilcisi kadrosunda görev yapılacaktır.