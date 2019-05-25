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  • 25.05.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 14:03

alımı ne zaman? 2019 şartları, başvuru ve sözlü sınav tarihi

SGK tarafından yayınlanan ilanda 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklama ile birlikte başvuru detayları merak edilmeye başlandı. İlanın yayınlanmasının ardından SGK bünyesinde görev almak isteyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları, ve sınav tarihi ne zaman?

SGK Denetmen Yardımcısı alımı ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmen yardımcılığı alımı yapacak. SGK tarafından yayınlanan ilanda, SGK'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. SGK bünyesinde denetmen yardımcısı olabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar belli oldu. Peki, SGK denetmen yardımcılığı alımı ne zaman? SGK memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte SGK denetmen yardımcılığı alımı ile ilgili tüm detaylar...

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10-17 Haziran 2019 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, T.C. Kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak ve "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra "tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların iismleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

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