Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 400 personel alımı yapıyor! 2019 SGK memur alıımı başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilan ile birlikte, başvuru tarihi, başvuru şartları, sınava dair detaylar paylaşıldı. Peki, SGK 400 personel alımı ne zaman? 2019 SGK memur alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10-17 Haziran 2019 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, T.C. Kimlik numarası ile başvruru ekranına giriş yapacak ve "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra "tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların iismleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Giriş sınavı sözlü olarak 8 - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekiyor.