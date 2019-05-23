İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı. İŞKUR Türkiye genelinde hemen her sektör için istihdam sağlamaktadır. Bu bağlamda da işverenler İŞKUR ile işbirliği yapmaktadır. Yaz ayının gelmesi ve turizm ve otelcilik sektörünün canlanması ile yeni iş ilanları yayınlandı.. İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları kapsamında turizm ve otelcilik sektörüne ait 312 farklı iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu iş ilanları kapsamında da toplamda 2.327 personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte 2019 Turizm ve Otelcilik sektörü iş ilanları ve 2.327 personel alımı başvuru şartları açıklaması. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi için kurulmuştur.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.