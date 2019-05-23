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  • 24.05.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:04

güncel iş ilanları 2019 İŞKUR de çalışacak 2.327 personel alımı başvuru şartları nedir?

2019 de çalışacak 2.327 personel alımı başvuru şartları nedir? . Turizm ve otelcilik sektörü ile ilgili yayınlanan iş ilanları kapsamında tam 2.327 personel alımı yapılacağı bildirildi. Turizm ve otelcilik sektörüne bağlı meslek gruplarından alınacak personel alımı ile ilgili başvurular, İŞKUR'un resmi sayfası üzerinden yapılacaktır. Türkiye'nin bir çok tatil kentinde yer alan tatil köylerinde, lüks beş yıldızlı otellerde ve turizme yönelik çalışan sektörlerden binlerce personel alımı yapılaması hedeflenmektedir.. Peki İŞKUR tarafından turizm için 2.327 personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı. İŞKUR Türkiye genelinde hemen her sektör için istihdam sağlamaktadır. Bu bağlamda da işverenler İŞKUR ile işbirliği yapmaktadır. Yaz ayının gelmesi ve turizm ve otelcilik sektörünün canlanması ile yeni iş ilanları yayınlandı.. İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları kapsamında turizm ve otelcilik sektörüne ait 312 farklı iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan bu iş ilanları kapsamında da toplamda 2.327 personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte 2019 Turizm ve Otelcilik sektörü iş ilanları ve 2.327 personel alımı başvuru şartları açıklaması. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi için kurulmuştur.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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