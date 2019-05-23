2019 İŞKUR turizmde çalışacak 2.327 personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları. Turizm ve otelcilik sektörü ile ilgili yayınlanan iş ilanları kapsamında tam 2.327 personel alımı yapılacağı bildirildi. Turizm ve otelcilik sektörüne bağlı meslek gruplarından alınacak personel alımı ile ilgili başvurular, İŞKUR'un resmi sayfası üzerinden yapılacaktır. Türkiye'nin bir çok tatil kentinde yer alan tatil köylerinde, lüks beş yıldızlı otellerde ve turizme yönelik çalışan sektörlerden binlerce personel alımı yapılaması hedeflenmektedir.. Peki İŞKUR tarafından turizm için 2.327 personel alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.