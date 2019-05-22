Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. İşte 2019 yılı Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar