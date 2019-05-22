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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:27

2019 son dakika , , , personel başvuru şartları!

2019 son dakika , , , başvuru şartları! Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel edileceğini bildirdi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda yapılacak? Adalet Bakanlığı 11 bin yeni personel alacağını duyurdu ve yeni iş ilanını erişme açtı. Peki Adalet Bakanlığı yeni personel alımı hangi branşlarda olacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru bilgileri

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı erişime açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni iş ilanını resmi Twitter hesabından duyurdu. Buna göre Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak. Peki personel alımı hangi branşlarda olacak, hangi bölüme kaç kişi alınacak ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. İşte 2019 yılı Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar

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