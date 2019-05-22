Adalet Bakanlığı personel alım ilanı erişime açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni iş ilanını resmi Twitter hesabından duyurdu. Buna göre Adalet Bakanlığı 11 bin personel alacak. Peki personel alımı hangi branşlarda olacak, hangi bölüme kaç kişi alınacak ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. İşte 2019 yılı Adalet Bakanlığı zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar