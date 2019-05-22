2019 Adalet Bakanlığı son dakika zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir personel alım başvuru şartları! Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda yapılacak? Adalet Bakanlığı 11 bin yeni personel alacağını duyurdu ve yeni iş ilanını erişme açtı. Peki Adalet Bakanlığı yeni personel alımı hangi branşlarda olacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve başvuru bilgileri