İŞKUR'da 22 Mayıs 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. İŞKUR güncel iş ilanları açıklandı bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör bünyesine büro memuru alımlarına devam ediyor.