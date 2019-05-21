MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 30 Nisan'da başlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte o konu hakkında detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 17 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Şimdi sıra sonuçlarda. Yayınlanan takvimde MSÜ tercih sonuçlarının tarihi belli oldu.

2019 MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.