Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.05.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 16:09

ne zaman açıklanacak? sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ tercih işlemleri tamamlandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini yapan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Kılavuzda tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, ne zaman açıklanacak? nasıl yapılır? 2'nci seçim aşamaları ne zaman başlayacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 30 Nisan'da başlamıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte o konu hakkında detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 17 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Şimdi sıra sonuçlarda. Yayınlanan takvimde MSÜ tercih sonuçlarının tarihi belli oldu.

2019 MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri