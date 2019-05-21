Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 10:43

başvuru şartları! 2019

nın artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı yani güncel iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. DPB binlerce personel alımı yapacak. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur ve personel istihdam edilecek. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Peki Mayıs ayı başvuru şartları nedir? 2019 haberimizde

Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ilanları. İlgili adaylar, "mayıs ayı memur alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. Mayıs ayı içerisinde binlerce kişilik kadro ile memur alımı, işçi alımı, kamu personeli alımı, sözleşmeli personel alımı, personel alımı gibi ilanlar yayımlandı. Her kurum farklı nitelikler ve farklı kadrolarda alım yaptığı için adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri