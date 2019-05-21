Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları! 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ilanları. İlgili adaylar, "mayıs ayı memur alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. Mayıs ayı içerisinde binlerce kişilik kadro ile memur alımı, işçi alımı, kamu personeli alımı, sözleşmeli personel alımı, personel alımı gibi ilanlar yayımlandı. Her kurum farklı nitelikler ve farklı kadrolarda alım yaptığı için adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranıyor.