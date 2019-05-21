2019 yılı PTT, KYK, Polis, Bekçi ve Adalet Bakanlığı personel memur alım başvuru şartları! İşte 60 bin memur ve personel alımı. 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi.