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  • 21.05.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 16:03

2019 yılı , , , ve personel memur alım başvuru şartları! 60 bin memur ve personel alımı

2019 yılında iş arayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 60 bin memur ve personel alımı için tarafından açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan memuru alımı, alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı. Peki 2019 yılı için 60 bin memur ve personel alım şartları nelerdir? , , , Polis ve Bekçi alım başvuru için en son haberler sayfamızda.

2019 yılı PTT, KYK, Polis, Bekçi ve Adalet Bakanlığı personel memur alım başvuru şartları! İşte 60 bin memur ve personel alımı. 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi.

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