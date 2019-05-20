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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 13:26

personel alımı gelişmesi: Sağlık Bakanlığı açıklaması

30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı kamu personeli alım ilanının çok yakın tarihte duyurulacağı şeklinde yorumlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımları mülakatsız öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı nedir? İşte tüm detaylar

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. Bu arada Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli alım ilanı yayınlandı... Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti.

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