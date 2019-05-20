Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. Bu arada Sağlık Bakanlığı Bilişim Personeli alım ilanı yayınlandı... Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti.