Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının en zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Personelleri Platformundan geldi. Ali Aras Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bu açıklama Sağlık Bakanlığı kamu personeli alım ilanının çok yakın tarihte duyurulacağı şeklinde yorumlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti.