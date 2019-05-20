Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz senenin Kasım ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro ihdas edildiği resmen yayınlanmış ardından 18 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen vatandaşlar sınav tarihini merak ediyor. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçi alımı sınav tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sahipleri sonuçlar için heyecan içinde. Ancak, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Bir önceki bekçi alımı süreci 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru sonuçları 6 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı ve adaylar 20 Ekim'de sınava girmişti.

Buna göre, tarihler net olmamakla birlikte 2019 bekçi alımı başvuru sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.