İŞKUR iş arayan vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. İŞKUR açık iş ilanlarını ve pozisyonları resmi internet sitesinden yayınlıyor. Vatandaşlarda bu iş ilanlarına oldukça fazla ilgi gösteriyor. İŞKUR tarafından en az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor. İş yerlerinin ve iş kalitesine göre maaşlar artış gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek gerekiyor. İŞKUR açık pozisyon ilan kamu grubu, personel, işçi memur alımı başvuru şartlarını araştırdık. Binlerce farklı meslek ve iş kolundan ilanlara başvuru yapmak ya da ön bilgi sahibi olmak için resmi İŞKUR web adresini ziyaret edebilirsiniz...