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  • 18.05.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:25

? 18 Mayıs bekçi alımı !

Türkiye İş Kurumu (), çeşitli özel sektör kurumlarında istihdam etmek üzere en az bekçi alımı yapıyor. ve ilanın detayları haberimizde... Bekçi alımı için heyecan içinde olan adaylara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılacak. İŞKUR bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte 2019 İŞKUR bekçi alımı ilanı...

Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. İŞKUR tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Piyasaya çıkan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve minimum ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanda en az ilköğretim mezunu şartı arandığı bildirildi. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların detaylarını derledik. Peki İŞKUR ilköğretim mezunu bekçi alımı başvuru şartları kontenjan sayısı! Bekçi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

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