Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 personel alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımı için 30 Nisan'da sınava girmeye hak kazanan adaylar ilan edilmişti. 6 Mayıs'ta başlayan sözlü sınavlar 17 Mayıs'ta tamamlandı. Sınava katılan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Sınavlar tamamlanır tamamlanmaz internet üzerinden sonuç tarihi sorgulanmaya başlandı. Ancak, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizden duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMA ZORUNLULUĞU

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

GSB PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

19 Nisan 2019 - İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağırılan yedek adayların son evrak teslim tarihi

30 Nisan 2019 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında yayımlanması

06 - 17 Mayıs 2019 - Sözlü sınavların gerçekleştirilmesi

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alım ve sözlü sınav duyurusu;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucu, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar asıl ve yedek olarak belirlenmiştir."