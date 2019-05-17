Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 18.05.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:31

başvuru şartları! 18 Mayıs şartsız sınavsız İşte

18 Mayıs şartsız sınavsız başvuru şartları! İşte Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı DPB iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, , işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir.

Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde DPB personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. DPB Devlet Personel Başkanlığı yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır. İşte 18 Mayıs KPSS şartsız sınavsız DPB memur personel alım ilanları ve başvuru şartları!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriDPB memur personel alım ilanları başvuru şartları! 18 Mayıs KPSS şartsız sınavsız İşte son tarihler
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri