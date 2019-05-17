ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2019-ALES/1 sınavının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. ALES soru ve cevapların yayınlanmasının ardından adaylar sonuçları iple çekmeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 ALES/1 sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES 5 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacağını ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.