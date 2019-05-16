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  • 17.05.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:28

Mayıs ayı 2019 memur ('li, KPSS şartsız sınavsız, lisans, önlisans, lise)

Mayıs ayının ortalarına gedliğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Devlet Personel Başkanlığı iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında 2 Bin 374 personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte 2019 Mayıs ayı memur ve DPB iş ilanları haberimizde

Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde DPB personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. DPB Devlet Personel Başkanlığı yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir. Peki 2019 DPB Mayıs ayı memur personel alım ilanları başvuru şartları nedir?

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