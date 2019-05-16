Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde DPB personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. DPB Devlet Personel Başkanlığı yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir. Peki 2019 DPB Mayıs ayı memur personel alım ilanları başvuru şartları nedir?