İŞKUR Türkiye İş Kurumu kendi internet sitesinde yeni duyurular ve ilanlar yayınladı. İŞKUR'un yeni yayınladığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi.
KURSLAR ARACILIĞIYLA PERSONEL ALIMI
İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
İşbaşı ve mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olması,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmaması,
Emekli olmaması,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamış olması,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
KURSLAR
İŞKUR 'da yayımlanan mesleki ve işbaşı eğitim kursları şu şekilde;
GÜNLÜK 77-85 TL ÖDEME
Kurslara katılan adaylara günlük 77 TL ödeme yapılmaktadır. Mesleğe göre belirlenen günlük ücret ödemesi, geleceğin meslek gruplarında olan kurslar için 85 TL 'dir.
Öte yandan adayların sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanır.
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