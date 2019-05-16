Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre, 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavına katılacak adayların nn sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav merkezleri ile tarihlerinin açıklandığı bildirildi. Adaylar, sınav giriş belgelerinin üzerinden sınava girecekleri yerleri ve sınav tarihini görüntüleyebilecekler. Peki, 24. Dönem POMEM sınav yerleri nasıl görüntülenir? 2019 POMEM parkuru nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

SINAV YERLERİ VE SINAV TARİHİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

24. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NELER BULUNDURMAMALIYIM?

Adaylar sınav merkezlerine girişte yanlarında; cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.