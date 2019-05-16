2019 İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel yeni ilanlar. Ülkemizde farklı illerde bulunan yüzlerce belediye bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak için memur personel alımı yapıyorlar. Bu yönde İlanlar yayımlandı ve 24 Belediye 125 kişi alıyor. İşte şartlar ve alım yapacak belediyeler. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. Aşağıda Kamu Grubu belediye personel alımlarına ve Kurum Dışı Belediye personel alımlarına ulaşarak alım yapacak belediyelere ulaşabilirsiniz.

İŞKUR üzerinde haftalık olara yayımlanan kamu grubu belediye personel alım ilanlarına göre farklı belediyeler memur, İşçi veya personel alımı yapıyorlar. Bu bağlamda aşağıdaki ilanlara göre 6 farklı Belediye toplamda 12 personel alımı yapıyorlar.