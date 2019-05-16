Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda , 40 farklı şehirde, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanlar ve başvuru şekli haberimizin devamında. İşte ilan detayları. İşkur 'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek. Peki İŞKUR 40 ile personel alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları nedir? İşte yeni ilanlar günlük 77-85 TL maaşla.