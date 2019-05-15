MEB EKYS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen öğretmenler 21 Nisan'da katıldıkları sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MEB EKYS'ye, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar katılabiliyor. Peki, MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı kadroların öğretmen olarak görev yapanların katılım sağladığı 2019 MEB-EKYS sınavının sonuçları 16 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

MEB-EKYS SORU VE CEVAPLARI

21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2019-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u yayınlandı.