Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.05.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 09:02

güncel iş ilanları - ve başvuru şartları nedir?

600 büro memuru ve başvuru şartları nedir? . İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan ile ülke geneline büro personeli, büro memuru ve idari işler personeli kadrolarında toplamda 663 kişinin alınacağı duyuruldu. İlköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları İŞKUR üzerinden boş olan kadrolara başvuru yapabilecek. İş arama durumu aktif olan adaylar internet üzerinden, internet üzerinde başvuru yapamayan adayların başvuruları ise danışmanları aracılığı ile alınacak.

İŞKUR sınavsız personel alımı yapıyor! İşte Başvuru ekranı

İŞKUR yine işsiz vatandaşlarımıza umut oluyor. İŞKUR güncel iş ilanları açıklandı bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör bünyesine büro memuru alımlarına devam ediyor. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 663 adet Büro İşçisi, Büro Memur ve İdari İşler Personeli kadrolarına alım yapılacak. İlköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar açık olan kadrolara başvuru yapabilecek. İşte İŞKUR 600 büro memuru ve büro işçisi KPSS şartsız alım başvuru şartları ve İŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı detayları

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı - İŞKUR 600 büro memuru ve büro işçisi KPSS şartsız alım başvuru şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri