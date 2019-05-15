İŞKUR yine işsiz vatandaşlarımıza umut oluyor. İŞKUR güncel iş ilanları açıklandı bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör bünyesine büro memuru alımlarına devam ediyor. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Türkiye genelinde 663 adet Büro İşçisi, Büro Memur ve İdari İşler Personeli kadrolarına alım yapılacak. İlköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar açık olan kadrolara başvuru yapabilecek. İşte İŞKUR 600 büro memuru ve büro işçisi KPSS şartsız alım başvuru şartları ve İŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı detayları

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.