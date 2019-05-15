Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. Bu nedenle merakla araştırılan soruların başında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ne zaman yapılacak?" sorusu yer alıyor. İşte sözleşmeli er alım sürecine dair merak edilen detaylar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?​

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

MEZUNİYET DURUMU VE YAŞ KOŞULU

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar)

Öte yandan ilana başvuru yapabilmek için en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.) gerekiyor.