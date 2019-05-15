Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı (ASDEP) 4 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı ertelenmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ertelenen personel alımlarının 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceği açıklanmıştı. Şimdi birçok kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir tarih açıklanmadı. Tarih açıklandığında haberimizin içinde bulabilirsiniz.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığı hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.

ASDEP GÖREVLİLERİ

1- Sosyal Hizmet

2- Psikoloji

3- Sosyoloji

4- Çocuk Gelişimi

5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

6- Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.