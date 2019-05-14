Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 523 personel alımı için gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Bakanlığın remi internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, 2018 yılı Sözleşmeli Personel temini kapsamında yapılan sınavın sonuçlarına erişimin açıldığı bildirildi. Peki, MSB personel alımı sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

MSB'den yapılan duyuruda şöyle denildi:

"2018 yılı Sözleşmeli Personel temini kapsamında yapılan sınav sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Başarılı olan adaylardan öncelikle sınav aşamalarını asil olarak tamamlayan adaylara, kontenjanın tamamlanmaması durumunda ise yedek adaylardan başarı sıralamasına göre mülakat öncesi seçmiş oldukları hastanelerden " TSK'DA MEMUR OLUR/OLAMAZ " kararlı sağlık kurulu raporu almaları maksadıyla hastane sevk belgeleri iletişim adreslerine posta/kargo yolu ile gönderilecektir.

Sağlık Kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri olumlu sonuçlanan adaylara, kılavuzda belirtilen alım kontenjanlarına göre çağrı yapılacaktır.

Başvuru esnasında beyan etmiş olduğu iletişim bilgilerinde değişikliği olan adaylar, dilekçe ile durumunu MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara adresine bildirecektir.

Bu açıklamalar tebliğ niteliğinde olup, ayrıca duyuru yapılmayacaktır."