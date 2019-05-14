Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamada, 29 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımlarının 2019'un farklı dönemlerinde kısım kısım yapılması planlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 29 BİN 600 KAMU PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 600 personel alımı tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 600 personel alımı tarihleri açıklanmadığından başvuru şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.