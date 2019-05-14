24. Dönem POMEM parkur bilgileri paylaşıldı. 8 - 22 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurusu alınan 24. Dönem POMEM için mülakat takvimi yaklaşıyor. Başvuru yapan binlerce aday parku bilgilerini ve sınav tarihlerini merak ediyordu. Polis Akademisi parkur bilgilerini yayınladı. Şimdi sıra mülakatların ne zaman ve nerede olacağı konusunda. Peki, 24. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak? POMEM mülakat sınav tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

24. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERİ VE SINAV TARİHİ HAKKINDA

POMEM mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve sınavın ne zaman yapılacağı henüz bildirilmedi. Önceki dönemlere baktığımızda fiziki yeterlilik talimatının yayımlanmasından sonraki bir hafta içinde spor mülakatı yer ve tarihleri açıklandı. Buna göre, bu alımlar içinde takvimin önümüzdeki hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Resmi olarak bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğine eklenecek.