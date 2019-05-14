Mayıs ayı 15 bin 200 memur alımı başvurularında detaylar merak ediliyor. İlgili adaylar, "mayıs ayı memur alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Bu yönde 2019 Yılının Mayıs ayı için binlerce kişilik kadro ile yeni ilanlar yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor