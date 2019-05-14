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  • 15.05.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:52

şartsız sınavsız - başvuru şartları! İşte

15 bin 200 memur alımı başvurularında detaylar merak ediliyor. İlgili adaylar, "mayıs ayı memur alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Mayıs ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak. Bizler de takvim.com.tr olarak en az lise, lisans ve önlisans mezunları için memur ve personel alımlarını tek bir sayfada toplayarak sizlere sunuyoruz.

Mayıs ayı içerisinde en az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. KPSS şartsız ve en az lise mezunu memur alım ilanları DPB üzerinden yayınlandı. Bu bağlamda Mayıs ayı memur alımı başvuruları yakından takip ediliyor. İlgili adaylar memur alımı zamanlarını öğrenmek istiyor. Mayıs ayında alımı yapılması planlanan 15 bin 200 memur gelişmesini ilgili vatandaşlar heyecanla bekliyorlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Peki Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları nedir? İşte KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu DPB iş ilanları

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