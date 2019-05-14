Mayıs ayı içerisinde en az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. KPSS şartsız ve en az lise mezunu memur alım ilanları DPB üzerinden yayınlandı. Bu bağlamda Mayıs ayı memur alımı başvuruları yakından takip ediliyor. İlgili adaylar memur alımı zamanlarını öğrenmek istiyor. Mayıs ayında alımı yapılması planlanan 15 bin 200 memur gelişmesini ilgili vatandaşlar heyecanla bekliyorlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Peki Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları nedir? İşte KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu DPB iş ilanları