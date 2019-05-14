Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bekçi adayları şimdi yazılı sınav için hazırlık yapıyor. Şimdi gözler yazılı sınav tarihine çevrildi. Birçok kişi "Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımlarında sınav, başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra yapılmıştı.