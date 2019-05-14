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  • 15.05.2019 00:55
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 01:33

? 2019 ne kadar?

Binlerce bekçi adayı şimdi merakla "?" sorusuna yanıt bekliyor. Her yıl belirli dönemlerde istihdam edilmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar "Bekçi maaşları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2019 ...

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bekçi adayları şimdi yazılı sınav için hazırlık yapıyor. Şimdi gözler yazılı sınav tarihine çevrildi. Birçok kişi "Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımlarında sınav, başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra yapılmıştı.

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