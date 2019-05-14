60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, Bekçi alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı. Peki 2019 yılı için 60 bin memur ve personel alım şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı, PTT, KYK, Polis ve Bekçi alım başvuru için en son haberler sayfamızda.