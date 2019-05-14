Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 17 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasının ardından vatandaşlar "Adalet Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte alım sürecine ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

ADALET BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi. Ancak personel alım sürecine ilişkin henüz tarih açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içine ekleyeceğiz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.