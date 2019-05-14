2019'da 60 bin memur ve personel alımı yapılacak!

60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, Bekçi alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı.

2019 YILI İÇERİSİNDE TOPLAM 60 BİN PERSONEL ALIMI İLANLARI

Adalet Bakanlığı 17 Bin Personel Alıyor

Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi.

Aile Bakanlığı 4 Bin Personel Alımı İlanı Verdi

2018 yılında ertelenen Aile Bakanlığı personel alımı için, 2019 yılında yeniden ilan verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ertelenen personel alımlarının 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceğine yer verildi.

Orman Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı personel alımları açıklandı. Bakanın yaptığı açıklamaya göre 2,700 Orman Muhafaza Memuru, 300 şoför, 800 memur, 1,200 Orman Mühendisi alınacağı duyuruldu. Toplamda 5 bin personel alacak bakanlık, bu yıl içerisinde alımları tamamlamayı planlıyor.

Sağlık Bakanlığı 29 Bin 600 Personel Alımı İlanı Verdi

2019 yılının farklı dönemlerinde kısımlar şeklinde alınması planlanan Sağlık Bakanlığı Personel alımları, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek.

2018 yılında personel alımının gerçekleştiği aylar olan Mayıs ve Haziran döneminde, ilk personel alımlarının gerçekleşeceği tahmin ediliyor.