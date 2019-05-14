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  • 14.05.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:17

2019 yılı 60 bin memur ve personel alımı , , KYK, Polis ve ım başvuru şartları nedir?

60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, ımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı. Peki 2019 yılı için 60 bin memur ve personel alım şartları nelerdir? , , KYK, Polis ve Bekçi alım başvuru için en son haberler sayfamızda.

2019 yılı 60 bin memur ve personel alımı Adalet Bakanlığı, PTT, KYK, Polis ve Bekçi alım başvuru şartları nedir? 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi. PTT bünyesinde istihdam olmak isteyenlere müjde niteliği taşıyan habere göre, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını duyurdu.

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