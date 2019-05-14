2019 yılı 60 bin memur ve personel alımı Adalet Bakanlığı, PTT, KYK, Polis ve Bekçi alım başvuru şartları nedir? 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi. PTT bünyesinde istihdam olmak isteyenlere müjde niteliği taşıyan habere göre, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını duyurdu.