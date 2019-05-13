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  • 14.05.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:02

'li KPSS'siz ! İşte kamuya , işçi ve askeri personel alımı nedir?

Kamuya , işçi ve askeri personel alımı nedir? İşte 'li KPSS'siz . Ülkemizde bulunan Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere 2 bin kişilik boş kadro ile memur personel ve askeri personel alımı yapılıyor. İşte yayımlanan ilanlar. Bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar.

Kamudan müjdeli haber geldi. 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar açılan ilanlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu bağlamda, Çeşitli platformlarda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 2 bin kişilik boşluk için farklı statülerde alım yapılacak. İlgili ilanlar. Devlet Personel başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve bakanlıklarında resmi internet siteleri üzerinde ilan edilmiştir. Peki kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? İşte KPSS'li KPSS'siz güncel memur alım ilanları ve tüm detaylar

Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir. Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor.

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