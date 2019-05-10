İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı başvuru şartları! İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Alımlar ülke genelinde gerçekleştirilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İş ilanına başvuru yapabilmeniz için kamu personeli seçme sınavı puanı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmanız gerekiyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Başvuru şartları nelerdir?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-21 yaş aralığında olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az ilköğretim mezuniyet belgesi sahibi olmak.

Temel seviyede, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Kamera sistemlerine hâkim olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Esnek çalışma saatlerine uyabilmek.

Vardiyalı çalışabilmek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak

İletişim becerilerine sahip olmak olarak belirlenmiş.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sicil kaydı bulunmamak.

Sürücü belgesi bulunmak

İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; yukarıdaki koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR GÜNCEL AÇIK POZİSYONLAR

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.