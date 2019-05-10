10 Bin polis alımları polis adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 10 bin polis alımı ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar geldi. Soylu yaptığı son açıklamada 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu açıklamasında , "geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." dedi. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2017 ve 2018 KPSS puanlarının en az 50 puan olması talebinde bulunuyorlar. Peki Polis Akademisi 10 bin polis alımı son dakika var mı? 25. dönem EGM POMEM polis alım başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar