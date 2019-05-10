Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar 30 Nisan tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfası üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından askeri öğrenci alımı için takvim duyuruldu. 30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 17 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. 2019-MSÜ'ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir.

2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci seçim aşamaları (Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi - Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Mülakat) 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAVA HARP OKULU TERCİHLERİ

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

BANDO MYO TERCİHLERİ

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu(KHO),

- Deniz Harp Okulu(DHO),

- Hava Harp Okulu(HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

-Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

-Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

-Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

-Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (SG-Deniz Asb.MYO)

-Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

PUAN TÜRLERİ

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb. MYO

2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2019-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.trgenel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları 13 Haziran 2019 tarihinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.