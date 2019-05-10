İçişleri Bakanı tarafından yapılan bir açıklamada PÖH alım süreci ve başvurularıyla ilgili en sık sorulan sorulara yanıtlar verilmişti. Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre hali hazırda 25 bin PÖH görevine devam ediyor ve bu sayı şimdilik ihtiyacı karşılıyor. Peki bu sene PÖH başvuruları olacak mı? PÖH nedir, nasıl olunur? PÖH (Polis Özel Harekat) başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar. Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre daha önceden verilen söz nedeniyle son bir PÖH alım ilanı daha yayınlanacak, ancak bu ilanın sonrasında PÖH olmak isteyenlerin önce polis olması daha sonra meslek içinden PÖH geçişi yapması gerekecek.

Bilindiği gibi PÖH alımlarında kadınların da değerlendirilmesi üzerinde kamuoyunda genel bir istek vardı. 2019 yılında PÖH alımı olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki yıl 35 bin polis alımı yapılacak Bu arada 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

PÖH ALIMI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına "Kızlarımıza sözüm var, en azından kadın Polis Özel Harekat alımı için ilana çıkacağız. İlan tarihi için net bir şy söyleyemem ancak, Polis Akademisi Başkanlığı şuan ihtiyaçların belirlenmesi noktasında araştırmalarını sürdürüyor" diyerek devam etti.

PÖH ALIMI İÇİN SON İLAN ÇIKILACAK

Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre daha önceden verilen söz nedeniyle son bir PÖH alım ilanı daha yayınlanacak, ancak bu ilanın sonrasında PÖH olmak isteyenlerin önce polis olması daha sonra meslek içinden PÖH geçişi yapması gerekecek.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti.

EGM bünyesine 4080 polis alımı için geçtiğimiz hafta kadro verilmişti. Resmi Gazete 'nin 13 Nisan 2019 sayılı kararında EGM 'de kadro değişikliği yapıldı. İlan edilen karara göre emniyet amiri, başpolis, kıdemli başpolis gibi kadrolara yapılacak personel alımında kadro değişikliği olduğu ve bu sayının polis memuru alımı için değiştirildiği ifade edildi. Toplamda 4 bin 80 kadro için yapılan değişiklik sonrası polis alımları beklenmeye başladı.

PÖH ALIMLARI YAPILACAK MI? BAKAN SOYLU' DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamasında PÖH alımlarıyla alakalı önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamada, PÖH alımı bekleyenlerin farkında olduklarını, mevcut alım süreçlerinin, göreve başlamaların ve ihtiyacın analiz edilmeden PÖH alımının yapılamayacağı yönünde ifadelere değinilmişti. İhdas edilen kadrolara da zaten polislik mesleği içinden alımlar yapılmıştı. Bakan Soylu, polisler arasından PÖH kadrosuna geçiş yapmak isteyenler olursa zaten sınavlarla başarılı kişilerin bu kadroya geçirildiğini, buradaki kadronun net ihtiyacının belirlenmeden ilana çıkılamayacağına değinmişti. PÖH alımlarıyla alakalı bu süreçten sonra net bir açıklama yapılmadı.

BU SENE PÖH ALIMLARI YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda PÖH kadrosuna alım yapılmış, ilanlar yayımlanmıştı. Bizler de gerekli duyuruları yaparak sizlere bilgilendirme sağlamıştık. Başvurulara yönelik detayları aktarmış, adaylara başvuru kılavuzunda dikkat edilmesi gereken noktaları bildirmiştik. Çok sayıda alımın söz konusu olduğu geçtiğimiz dönem PÖH alımlarının ardından yukarıda aktardığımız açıklamalar yapılmıştı. Bu açıklamaların ardından da yeni bir açıklama yapılmadı ve bilgi yansımadı. Buradan hareketle; PÖH kadrosuna alımların mevcut polislerden sınavla alındığını, kadro ihdaslarının ardından sürecin bu şekilde yönetildiğini söyleyebiliriz. 2019 yılı için şuanda bir alım müjdesi gözükmüyor ancak ihtiyaçların analiz edilmesinin ardından Bakan Süleyman Soylu tarafından ihtiyaç varsa muhakkak kamuoyuna ulaştırılacak ve müjde verilecektir

PÖH YAŞ ŞARTI KAÇTIR?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

(PÖH) ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır." "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak