Türk Telekom 2500 lira maaşla personel alım başvuru şartları nedir? İşte Türk Telekom alım yapılan kadrolar Türk Telekom tarafından ilanlar yayımlandı. İŞKUR ve kariyer sayfalarından yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından Türk Telekom ve şubelerine personel alımı yapılacağı bildirildi. Türk Telekom ve Türk Telekom bayilerine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurunuzu bu adresler üzerinden yapmanız gerekmektedir. Türk Telekom PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirkettir.

TÜRK TELEKOM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk Telekom ve Türk Telekom bayilerine yapılan personel alımlarının başvuru genel şartları şu şekilde;

İkna ve iletişim kabiliyeti yüksek, insan ilişkilerinde başarılı,

Sahada çalışmayı seven,

Dinamik, motivasyonu yüksek ve güler yüzlü,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen adaylar tercih edilmektedir.

Diksiyonu düzgün.

En az lise mezunu olması.





TÜRK TELEKOM İŞ İLANLARI BAŞVURU ŞEKLİ

Türk Telekom ve Türk Telekom bayilerine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurunuzu bu adresler üzerinden yapmanız gerekmektedir.

TÜRK TELEKOM ALIM YAPILAN KADROLAR

Türk Telekom ve bayileri tarafından yayımlanan ilanlarda alım yapılan kadrolar şu şekilde;

Satış Danışmanı / Uzmanı

Çağrı Merkezi Elemanı

Satış Destek Sorumlusu

Veri Merkezi Teknik Destek Elemanı

Muhasebe uzmanı

Vodafone Kurumsal Satış Müdür Yardımcısı

Kurumsal saha satış takım lideri,

Network uzmanı

Takım lideri

Perakende Satış Danışmanı

Saha satış danışmanı

TÜRK TELEKOM NEDİR?

Türk Telekom PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket.

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, "müşteri odaklı" ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini 'Türk Telekom' tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

"Türkiye'nin Çoklu Oyuncusu" Türk Telekom, 31 Aralık 2018 itibarıyla 14,4 milyon sabit erişim hattı, 10,9 milyon genişbant, 3,6 milyon TV ve 21,5 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye'yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.417 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.'nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International'ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.'nin ise dolaylı olarak %100'üne sahiptir.